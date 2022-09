“Stupratori e orge”. Choc al GF Vip 7 per quelle parole. Regia censura, ma troppo tardi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Episodio clamoroso al GF Vip 7 con protagonista Attilio Romita, che è stato censurato dalla Regia. Da parte dell’ex volto del Tg1 sono arrivate dichiarazioni di fuoco sul tema del momento e probabilmente gli autori sono stati presi alla sprovvista, tenuto conto che qualcosa è stato ascoltato dai telespettatori. Alcune sue affermazioni sono state diffuse sui social e si sono innescate delle polemiche pazzesche, destinate a non interrompersi qui. E chissà se giovedì 22 settembre Alfonso Signorini ne parlerà in diretta. Tra i 15 concorrenti entrati al GF Vip 7, Attilio Romita si è subito messo in mostra e ha avuto un dialogo con Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Mai nessuno però si sarebbe atteso di udire affermazioni bomba e molto serie su una delle famiglie più importanti del mondo. Non sappiamo se ci siano i presupposti o meno per qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Episodio clamoroso al GF Vip 7 con protagonista Attilio Romita, che è statoto dalla. Da parte dell’ex volto del Tg1 sono arrivate dichiarazioni di fuoco sul tema del momento e probabilmente gli autori sono stati presi alla sprovvista, tenuto conto che qualcosa è stato ascoltato dai telespettatori. Alcune sue affermazioni sono state diffuse sui social e si sono innescate delle polemiche pazzesche, destinate a non interrompersi qui. E chissà se giovedì 22 settembre Alfonso Signorini ne parlerà in diretta. Tra i 15 concorrenti entrati al GF Vip 7, Attilio Romita si è subito messo in mostra e ha avuto un dialogo con Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Mai nessuno però si sarebbe atteso di udire affermazioni bomba e molto serie su una delle famiglie più importanti del mondo. Non sappiamo se ci siano i presupposti o meno per qualche ...

anvecheprofil : RT @yleniaindenial1: 'ma come si può essere innamorati e devoti alla famiglia reale, ma una famiglia in cui ci sono stupratori, organizzato… - francyconlak : RT @yleniaindenial1: 'ma come si può essere innamorati e devoti alla famiglia reale, ma una famiglia in cui ci sono stupratori, organizzato… - wakemeupfrom : RT @regno_disoleil: ATTILIO HA SPILLATO SULLA FAMIGLIA REALE “Come si fa ad essere devoti ad una famiglia reale piena di stupratori, orga… - g1orjia : RT @yleniaindenial1: 'ma come si può essere innamorati e devoti alla famiglia reale, ma una famiglia in cui ci sono stupratori, organizzato… - rainboyfriends : RT @yleniaindenial1: 'ma come si può essere innamorati e devoti alla famiglia reale, ma una famiglia in cui ci sono stupratori, organizzato… -