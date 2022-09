Patrizia Rossetti spiega perché dovrà lasciare il GF Vip | quanto resterà nel programma

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle prime 24 ore di questo GF Vip 7è stata tra i concorrenti più attivi ed ha dimostrato di essere una delle leader del gruppo. Eppure presto potremmo dover salutare la regina delle televendite. Ieri notte durante una chiacchierata con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis, la conduttrice ha rivelato che in caso di prolungamento delnoned ha ancheto il motivo. Lapensa di rimanere qualche settimana, ma non più di un mese.: “Andate avanti voi giovani”. “Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era ...