Lazio | Lotito su futuro | Sarri e immobile

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 settembre 2022)su. ”Vogliamo crescere. Bisogna sempre arrivare a giocarsi tutto fino in fondo. Il sogno? Portare laai vertici in Italia e in Europa”. Queste le parole del patron biancoceleste. Che su capitandice: “Trovo incredibile che un giocatore così non sia celebrato come merita. Forse a qualcuno dà fastidio che stia alla”. Spazio anche ad altri temi. Su: “Ci siamo capiti subito e gli ho affidato un progetto ad ampio raggio. La scelta? Non ho preso un nome: ho scelto un’idea di fare calcio”. Ovvio poi lo spazio al calciomercato. “Si è fatto un investimento per gettare le basi del rinnovamento necessario che attendeva il nostro parco giocatori. Non abbiamo venduto le nostre pedine ...