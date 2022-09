sportli26181512 : La scelta di Vigorito: Cannavaro al Benevento con la benedizione di Lippi: Il capitano dell'Italia campione del mon… - serieB123 : La scelta di Vigorito: Cannavaro al Benevento con la benedizione di Lippi -

... ottimo tecnico, semifinalista dei playoff di B nella passata stagione e particolarmente sfortunato in avvio dell'attuale, Oresteha fatto unaimportante e particolarmente ...Invece no, il Benevento vuole riprendere quota in classifica e ladi Cannavaro da parte del presiedentetestimonia la volontà di uscire dai canoni tradizionali delle scelte per la ...Il capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 ha condiviso con il ct iridato anche l'esperienza cinese del Guangzhou Evergrande nel 2014, ne ha rilevato ad interim l'incarico di ct cinese nel 20 ...“Sono contentissimo dell’arrivo di Cannavaro a Benevento. Ho fatto già gli auguri a Fabio, con il quale siamo amici. Io ero a Berlino quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo nel 2006: con lui e con gl ...