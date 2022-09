Iran: confermati primi decessi nelle proteste per la morte di Mahsa Amini (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono stati confermati i primi decessi durante le proteste in Iran per la morte della giovane donna Mahsa Amini. Le autorità Iraniane hanno anche riferito che diverse persone sono state arretate. Tra queste vi sono anche dei cittadini stranieri. Proseguono le proteste in Iran per la morte di Mahsa Amini Continuano le proteste in Iran Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono statidurante leinper ladella giovane donna. Le autoritàiane hanno anche riferito che diverse persone sono state arretate. Tra queste vi sono anche dei cittadini stranieri. Proseguono leinper ladiContinuano lein

