Grande Fratello Vip 7, Attilio Romita sui reali britannici: "famiglia di stupratori e organizzatori di orge" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Attilio Romita è il primo censurato del Grande Fratello Vip 7: il giornalista stava parlando, male, dei reali britannici. La palma del primo censurato del Grande Fratello Vip 7 va a Attilio Romita che stava parlando male dei reali britannici. La regia ha staccato ma, comunque, gran parte del discorso dell'ex giornalista RAI è stato ascoltato e riportato sui social da chi seguiva la diretta su Mediaset Extra. Come ogni anno la diretta live del Grande Fratello Vip 7 crea problemi alla regia del reality, costretta a seguire i discorsi dei concorrenti, intervenendo con il cambio dell'immagine, qualora i dialoghi si facciano 'pericolosi'.

