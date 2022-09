Gf Vip: Pamela Prati Fidanzata Con Un Altro Ai Tempi Di Mark! (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ingresso di Pamela Prati al Gf Vip 7 è destinato a far discutere. L’ex manager ed ex amica Pamela Perricciolo ha svelato che la Prati, ai Tempi in cui parlava di nozze con Mark Caltagirone, era in realtà Fidanzata con un Altro. Insomma una vicenda ancora ricca di lati oscuri. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Pamela Perricciolo sgancia una bomba su Pamela Prati L’ingresso di Pamela Prati al Gf Vip 7, ha riportato in auge nuovamente il caso Mark Caltagirone. Signorini ha fatto chiaramente intendere che andrà a fondo della vicenda nel corso delle prossime puntate. Il conduttore vuole far emergere la verità su questo scandalo che ha tenuto banco per mesi e mesi nel 2019. Ovviamente ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ingresso dial Gf Vip 7 è destinato a far discutere. L’ex manager ed ex amicaPerricciolo ha svelato che la, aiin cui parlava di nozze con Mark Caltagirone, era in realtàcon un. Insomma una vicenda ancora ricca di lati oscuri. Ecco gli ultimi aggiornamenti!Perricciolo sgancia una bomba suL’ingresso dial Gf Vip 7, ha riportato in auge nuovamente il caso Mark Caltagirone. Signorini ha fatto chiaramente intendere che andrà a fondo della vicenda nel corso delle prossime puntate. Il conduttore vuole far emergere la verità su questo scandalo che ha tenuto banco per mesi e mesi nel 2019. Ovviamente ...

