Cosa facevano i “garzolai” (Di mercoledì 21 settembre 2022) C'entrano la canapa e la musica, e Pieve di Cento, in Emilia, comune protagonista di una speciale caccia al tesoro il 2 ottobre Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) C'entrano la canapa e la musica, e Pieve di Cento, in Emilia, comune protagonista di una speciale caccia al tesoro il 2 ottobre

LeonardiMatilde : RT @marcocattaneo: Non so che cosa sia, questo spot. Ma mi ha strappato più di una lacrima, anche ripensando a quando mia madre mi chiedeva… - Nakyu18 : @PirloIsMyLife Ma Kulu per cosa? Perché Conte lo fa giocare e ha mostrato la forza che ha? Se dicevamo male Kulu è… - AmbroselliJosif : RT @marcocattaneo: Non so che cosa sia, questo spot. Ma mi ha strappato più di una lacrima, anche ripensando a quando mia madre mi chiedeva… - archiliutprando : @emanuele2punto0 Ma cosa cazzo dici lurida troia sei sparita per due anni tant'è che l'ultima volta che ti ho senti… - adylil : RT @marcocattaneo: Non so che cosa sia, questo spot. Ma mi ha strappato più di una lacrima, anche ripensando a quando mia madre mi chiedeva… -