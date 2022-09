Caso Allegri-Ambra Angiolini, la moglie di Pazzini: “lei non va via da casa mia” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non è un buon periodo per Massimiliano Allegri, dentro e fuori dal campo. L’allenatore della Juventus è a serio rischio esonero dopo il pessimo inizio di stagione in campionato e Champions League. E’ tornata alla ribalta la storia d’amore con Ambra Angiolini, finita ormai da tempo a conferma delle voci di gossip. L’ultimo Caso riguarda l’affitto che, secondo quanto riporta Silvia Slitti, organizzatrice di eventi e moglie dell’ex attaccante Pazzini, non verrebbe pagato da giugno, ovvero da quando il contratto di locazione dell’appartamento è scaduto. Il Caso riguarda la casa milanese che la moglie di Pazzini ha affittato a Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non è un buon periodo per Massimiliano, dentro e fuori dal campo. L’allenatore della Juventus è a serio rischio esonero dopo il pessimo inizio di stagione in campionato e Champions League. E’ tornata alla ribalta la storia d’amore con, finita ormai da tempo a conferma delle voci di gossip. L’ultimoriguarda l’affitto che, secondo quanto riporta Silvia Slitti, organizzatrice di eventi edell’ex attaccante, non verrebbe pagato da giugno, ovvero da quando il contratto di locazione dell’appartamento è scaduto. Ilriguarda lamilanese che ladiha affittato a Massimilianonel ...

