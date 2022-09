Un giallo da F1: i 15 anni della spy story (Di martedì 20 settembre 2022) Alla fine, fu tutta colpa di Tracy Coughlan . Altro che ingegneri, benzine e spionaggio. Fu lei, moglie di Mike Coughlan , capo progettista in McLaren , a togliere la carta che fece crollare il ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 20 settembre 2022) Alla fine, fu tutta colpa di Tracy Coughlan . Altro che ingegneri, benzine e spionaggio. Fu lei, moglie di Mike Coughlan , capo progettista in McLaren , a togliere la carta che fece crollare il ...

figliadellarai : permettetemi di dire che il caso di una donna incarcerata per le leggi italiane contro l'aborto, è quasi un giallo.… - ombrello_giallo : RT @isoledipinte: @EIGHTSVOICE per non parlare della situazione tirocini. da me non hanno posto per nessun pur non essendo 2000, ti devi pr… - Giovann00341278 : RT @laura_ceruti: Io credo ci sia solo un argomento che possa convincere la gente a votare #TerzoPolo ed è l'argomento della competenza dop… - mercuri60654635 : RT @laura_ceruti: Io credo ci sia solo un argomento che possa convincere la gente a votare #TerzoPolo ed è l'argomento della competenza dop… - castell32082033 : RT @laura_ceruti: Io credo ci sia solo un argomento che possa convincere la gente a votare #TerzoPolo ed è l'argomento della competenza dop… -