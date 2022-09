Tommy Dali di Amici 22 contro il suo prof Rudy Zerbi? Spunta un commento (poi scomparso) (Di martedì 20 settembre 2022) Il commento di Tommy Dali contro Rudy Zerbi Amici 22 non è nemmeno iniziato (la prima puntata è andata in onda domenica 18 settembre) e già si stanno scatenando alcuni polemiche sul web. Ad essere coinvolto è Tommy Dali, cantante già un po’ famoso, entrato nella scuola e voluto da Rudy Zerbi e lasciato a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 20 settembre 2022) Ildi22 non è nemmeno iniziato (la prima puntata è andata in onda domenica 18 settembre) e già si stanno scatenando alcuni polemiche sul web. Ad essere coinvolto è, cantante già un po’ famoso, entrato nella scuola e voluto dae lasciato a L'articolo proviene da Novella 2000.

e_marijaa : io Tommy dali non riesco proprio a vederlo seduto su quel banchetto #alexwyse - ahmedhamza0902 : RT @AmiciUfficiale: Per Tommy Dali finisce bene, bene, bene perché il prof Rudy Zerbi è prontissimo a lavorare con lui! #Amici22 https://t.… - occhiejeans : tommy dali è così pieno di questo programma lui nn vede l’ora di uscire - giulw0nderland : tommy dali: che dire, funziona - CorrNazionale : #Amici22, scoppia la polemica su #TommyDali: l’appuntamento con il daytime è per oggi alle 16.10 su Canale 5 -