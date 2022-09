Step Up 3: la nuova stagione in anteprima su Starz Play dal 16 ottobre (Di martedì 20 settembre 2022) La terza stagione di Step Up, con protagonisti Ne-Yo e Christina Milian, sarà disponibile su Starz Play a partire dal 16 ottobre 2022. L'attesissima terza stagione di Step Up sarà disponibile in anteprima dal 16 ottobre su Starz Play: ad annunciarlo è stato lo stesso servizio streaming premium internazionale di Starz. Il franchise di successo segue i drammi, le storie d'amore scandalose, i tradimenti e le rivalità in un mondo che vive di musica e danza all'interno di una grossa etichetta dello spettacolo. Benvenuti a High Water, un incubatore di alto livello per nuovi talenti artistici, dove pericolo, corruzione, sospetti, desideri, risentimenti e ambizioni si scontrano dentro e fuori ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022) La terzadiUp, con protagonisti Ne-Yo e Christina Milian, sarà disponibile sua partire dal 162022. L'attesissima terzadiUp sarà disponibile indal 16su: ad annunciarlo è stato lo stesso servizio streaming premium internazionale di. Il franchise di successo segue i drammi, le storie d'amore scandalose, i tradimenti e le rivalità in un mondo che vive di musica e danza all'interno di una grossa etichetta dello spettacolo. Benvenuti a High Water, un incubatore di alto livello per nuovi talenti artistici, dove pericolo, corruzione, sospetti, desideri, risentimenti e ambizioni si scontrano dentro e fuori ...

sisipropriolei : RT @RaiDue: Ritorna #STEP: lo show dove tutto è possibile ?? Tanti ospiti e tanto divertimento per una nuova stagione di risate contagiose c… - mikylapo : RT @RaiDue: Avete presente come è andata la passata edizione di #STEP??? Ecco: quest'anno sarà molto 'peggio' ?? ??#StefanoDeMartino e gli os… - Giovann57242757 : RT @RaiDue: Avete presente come è andata la passata edizione di #STEP??? Ecco: quest'anno sarà molto 'peggio' ?? ??#StefanoDeMartino e gli os… - PurpleVivix : RT @RaiDue: Avete presente come è andata la passata edizione di #STEP??? Ecco: quest'anno sarà molto 'peggio' ?? ??#StefanoDeMartino e gli os… - TeleVisionaro : RT @RaiDue: Avete presente come è andata la passata edizione di #STEP??? Ecco: quest'anno sarà molto 'peggio' ?? ??#StefanoDeMartino e gli os… -