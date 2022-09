Stanziate le risorse per la ristrutturazione dei plessi scolastici di Lido dei Pini ed Anzio Colonia (Di martedì 20 settembre 2022) Anzio – Il Consiglio Comunale della Città di Anzio, su proposta del Sindaco, Candido De Angelis, ha approvato la variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che prevede un nuovo investimento nel settore dell’edilizia scolastica. Per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del plesso Leonardo Da Vinci a Lido dei Pini sono stati stanziati 615.000,00 euro; 590.000,00 euro, invece, saranno investiti per l’edificio Acqua del Turco ad Anzio Colonia. Gli atti sono stati trasmessi all’Ufficio Tecnico dell’Ente che espleterà le procedure di progettazione e di gara, finalizzate ad avviare i due interventi per le opere di riqualificazione dei plessi scolastici. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022)– Il Consiglio Comunale della Città di, su proposta del Sindaco, Candido De Angelis, ha approvato la variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che prevede un nuovo investimento nel settore dell’edilizia scolastica. Per lae la messa in sicurezza del plesso Leonardo Da Vinci adeisono stati stanziati 615.000,00 euro; 590.000,00 euro, invece, saranno investiti per l’edificio Acqua del Turco ad. Gli atti sono stati trasmessi all’Ufficio Tecnico dell’Ente che espleterà le procedure di progettazione e di gara, finalizzate ad avviare i due interventi per le opere di riqualificazione dei. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

marco_virno : RT @InnovazioneGov: ??Piattaforma Notifiche Digitali (PND): un nuovo servizio che consente ai Comuni beneficiari di inviare in maniera rapid… - francescazeg74 : RT @INPS_it: #RedditodiLibertà: stanziate risorse, pari a 9 milioni di euro, per aiutare le #donne vittime di violenza e in condizioni di p… - marcobussone : RT @AgenziaCoesione: ??Fondo di sostegno per i #Comuni delle #AreeInterne previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24… - FRANCOMARCELL12 : @Salvo04384722 @SimoneEconomics Dei 14.3 miliardi totali, 10.3 sono risorse già stanziate dai precedenti governi (l… - AndreaPellicani : Anche contando l”evasione di certi imprenditori e le ladrerie dei politici che, dal 1986, fanno sparire le risorse… -