Recensione Return to Monkey Island | i gamer impazziscono di nostalgia

(Di martedì 20 settembre 2022) Sono passati circa 30 anni dal lancio del primo video game. Ora, sul merchandising dellache attira sempre, i fan hanno finalmente messo le mani suto, il sesto capitolo della saga. Gli scrittori del gioco non sono stati gli unici a tornare. Ancora protagonista della scena Guybrush Threepwood, affiancato dalla moglie avventuriera Elaine, accompagnato poi dll’antagonista spettrale LeChuck. Tornano i vecchi puzzle, contornati dall’atmosfera tipica dell’insult sword fighting, una battaglia a colpi di insulti. Resta invariato anche il team sonoro: la soundtrack è nuova ma rimanda alle vecchie tracce degli anni scorsi. Non è tutto rimasto come prima però, (fortunatamente). Il team si è molto impegnato nella sezione grafica, salutando ...

