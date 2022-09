"Maltratta gli insegnanti": preside non potrà più avere incarichi pubblici (Di martedì 20 settembre 2022) Maltrattamenti a scuola. E' la pesante accusa mossa contro la preside di un istituto comprensivo della provincia di Napoli. Le vittime non sarebbero gli alunni ma i docenti, che l'hanno denunciata. La dirigente è stata trasferita e si è vista anche... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022)menti a scuola. E' la pesante accusa mossa contro ladi un istituto comprensivo della provincia di Napoli. Le vittime non sarebbero gli alunni ma i docenti, che l'hanno denunciata. La dirigente è stata trasferita e si è vista anche...

zazoomblog : Afragola maltratta gli insegnanti a scuola: preside nei guai interdetta dai pubblici uffici - #Afragola #maltratta… - tizianantonella : RT @Stefanialove_of: Bisogna riaprire i 'manicomi criminali' per chi maltratta o uccide gli animali ( Sono poco intransigente non venitemi… - GrottaNews : Capriglia Irpina, maltratta gli anziani genitori per denaro: arrestato - - FedericoDrugo : @farted94 Disse quello che maltratta gli intransitivi. Lui con l'italiano ci va a letto invece. Girato di culo però… - _smpdr : Vorrei una NAZIONE UNO STATO che adotti la pena di morte ai pedofili agli stupratori a chi maltratta gli anziani e… -