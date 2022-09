“L’ultimo gesto per Harry” Elisabetta II | l’inaspettata mossa | lo ha portato con sé nella tomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Il mondo intero ha tributatosaluto alla ReginaII scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. A Londra tantissimi capi di stato e teste coronate hanno voluto rendere omaggio alla sovrana più longeva di sempre (70 anni di regno) in occasione dei funerali che si sono celebrati all’interno dell’Abbazia di Westminstercapitale inglese. La bara della regina è stata sepoltacappella di San Giorgio, insieme al principe Filippo e ai genitori, re Giorgio VI e la regina madre, nel corso di una cerimonia privata. I membri della Royal family in segno di lutto erano vestiti in nero a Westminster, così come le duemila persona che all’interno dell’Abbazia hanno assistito alle esequie della sovrana. In prima fila gli uomini in uniforme militare a partire da re Carlo III. Al suo fianco la ...