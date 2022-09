L'Iran contro le donne. "I loro diritti sono una minaccia alla sicurezza nazionale" (Di martedì 20 settembre 2022) La stretta sul velo islamico del regime guidato da Ebrahim Raisi, dal riconoscimento facciale alle confessioni forzate. L’uccisione di Mahsa Amini è solo l’ultimo di una serie di eventi che confermano la politica repressiva contro le donne Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 settembre 2022) La stretta sul velo islamico del regime guidato da Ebrahim Raisi, dal riconoscimento facciale alle confessioni forzate. L’uccisione di Mahsa Amini è solo l’ultimo di una serie di eventi che confermano la politica repressivale

ilpost : In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - RaiNews : Video, le donne iraniane si tolgono il velo per protesta ai funerali di Mahsa Amini che diventano l'occasione per m… - Rvb21850440 : RT @ilpost: In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - PerlediMitirda : RT @ilpost: In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - AntonioSassone7 : RT @HuffPostItalia: L'Iran contro le donne. 'I loro diritti sono una minaccia alla sicurezza nazionale' -