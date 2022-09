Juve: si punta a Gasperini per il dopo Allegri (Di martedì 20 settembre 2022) Gian Piero Gasperini potrebbe diventare il nuovo tecnico della Juventus a partire dalla prossima stagione La Juventus pensa al futuro della sua panchina e spunta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 settembre 2022) Gian Pieropotrebbe diventare il nuovo tecnico dellantus a partire dalla prossima stagione Lantus pensa al futuro della sua panchina e s… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Damianodanny1 : JUVE HA FATTO CAGARE ADANI ATTACCO FRONTALE DI ALLEGRIPRENDE X CULO I TIFOSICONTINUA A PARLARE DI ALIBI E INFORTU… - juve_grecchi : RT @gippu1: Poi la Punta Esperta, arrivata negli ultimi giorni di mercato. In questo caso, per fortuna della Juventus, Milik sembra partito… - Kuvrick1 : @Marco_Roger10 Bellissima. Forse la Juve a cui sono più affezionato. E ho iniziato con Platini. Tra l’altro, rivede… - Roberto19387397 : @toselluc Dai per scontato che Tuchel avrebbe accettato di venire? Per lui la Juve oggi purtroppo rappresenterebbe… - FabioOffreda : RT @fanpage: Daniele Adani è un fiume in piena. L'ex calciatore distrugge la strategia comunicativa di Allegri e punta il dito contro una… -