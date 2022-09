Enzo Iacchetti: “Hanno minacciato di uccidere mio figlio. Ora basta” (Di martedì 20 settembre 2022) “Dopo anni, da Facebook mi sono tolto, su TikTok c’è Berlusconi quindi basta e avanza, sono su Instagram perché Striscia percorre anche un binario social“. A raccontarlo è Enzo Iacchetti che ha deciso di chiudere con i social. In un’intervista a Specchio il conduttore di Striscia la notizia ha raccontato di aver preso questa decisione dopo aver ricevuto gli insulti degli haters e le minacce di morte, rivolte persino al figlio Martino (1986). Vi raccomandiamo... Abbandonare i social network: un trend che ha effetti su mente e corpo Sempre più persone scelgono di abbandonare i social network. Scopriamo perché e come farlo (per un po' o per sempre). Iacchetti ha continuato: Mi sono scocciato di ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 20 settembre 2022) “Dopo anni, da Facebook mi sono tolto, su TikTok c’è Berlusconi quindie avanza, sono su Instagram perché Striscia percorre anche un binario social“. A raccontarlo èche ha deciso di chiudere con i social. In un’intervista a Specchio il conduttore di Striscia la notizia ha raccontato di aver preso questa decisione dopo aver ricevuto gli insulti degli haters e le minacce di morte, rivolte persino alMartino (1986). Vi raccomandiamo... Abbandonare i social network: un trend che ha effetti su mente e corpo Sempre più persone scelgono di abbandonare i social network. Scopriamo perché e come farlo (per un po' o per sempre).ha continuato: Mi sono scocciato di ...

