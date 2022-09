Elenoire Ferruzzi nella notte svela la verità sulle cattiverie contro Sonia: “Ho un personaggio” (Di martedì 20 settembre 2022) Un anno fa Elenoire Ferruzzi ha pubblicato dei tweet al vetriolo contro Sonia Bruganelli, che sono stati riesumati da alcuni utenti qualche giorno fa. L’opinionista del GF Vip taggata da un follower ha commentato la vicenda con un ‘ci divertiremo‘. Ieri sera Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento nella prima puntata del Grande Fratello Vip 7 ed ha chiesto ad Elenoire Ferruzzi di spiegare quello che è successo. “Non mi rimangio nulla. Ho scritto io quelle cose ed effettivamente i toni erano un po’ accesi. Quindi chiedo scusa per l’offesa, perché potresti esserci rimasta male. Però sono cose che ho pensato. Cioè sei così bella staresti meglio senza quel porro. E toglitelo allora così stai meglio”. Sonia Bruganelli l’ha presa con filosofia: ... Leggi su biccy (Di martedì 20 settembre 2022) Un anno faha pubblicato dei tweet al vetrioloBruganelli, che sono stati riesumati da alcuni utenti qualche giorno fa. L’opinionista del GF Vip taggata da un follower ha commentato la vicenda con un ‘ci divertiremo‘. Ieri sera Alfonso Signorini ha affrontato l’argomentoprima puntata del Grande Fratello Vip 7 ed ha chiesto addi spiegare quello che è successo. “Non mi rimangio nulla. Ho scritto io quelle cose ed effettivamente i toni erano un po’ accesi. Quindi chiedo scusa per l’offesa, perché potresti esserci rimasta male. Però sono cose che ho pensato. Cioè sei così bella staresti meglio senza quel porro. E toglitelo allora così stai meglio”.Bruganelli l’ha presa con filosofia: ...

