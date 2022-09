E’ corso dietro al suo cane che stava attraversando la strada. Il giorno dopo si sposava il fratello, lui fra un mese (Di martedì 20 settembre 2022) Nico è morto a soli 34 anni sotto gli occhi del padre. Il giovane tra un mese avrebbe sposato la sua Alessia. La tragedia si è consumata in via Cal Longa, a Cessalto in provincia di Treviso. La vittima si chiamava Nico Baldo, assicuratore 34enne prossimo alle nozze. Il padre, il signor Danilo Baldo ancora non riesce a credere a quello che è successo: “L’ho visto morire davanti ai miei occhi” – continua a ripetere tra i singhiozzi. Nico è stato travolto e ucciso da un’auto proprio davanti alla casa dei genitori. stava cercando di riprendere il cane che era sfuggito. Nico era nato a Motta di Livenza ma viveva a Lanzago di Silea, provincia di Treviso, in via Callalta, con la compagna Alessia. Ad uccidere il 34enne una Audi A3 grigia guidata da un 30enne di San Stino di Livenza. Dalle prime ricostruzioni è emerso che ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 settembre 2022) Nico è morto a soli 34 anni sotto gli occhi del padre. Il giovane tra unavrebbe sposato la sua Alessia. La tragedia si è consumata in via Cal Longa, a Cessalto in provincia di Treviso. La vittima si chiamava Nico Baldo, assicuratore 34enne prossimo alle nozze. Il padre, il signor Danilo Baldo ancora non riesce a credere a quello che è successo: “L’ho visto morire davanti ai miei occhi” – continua a ripetere tra i singhiozzi. Nico è stato travolto e ucciso da un’auto proprio davanti alla casa dei genitori.cercando di riprendere ilche era sfuggito. Nico era nato a Motta di Livenza ma viveva a Lanzago di Silea, provincia di Treviso, in via Callalta, con la compagna Alessia. Ad uccidere il 34enne una Audi A3 grigia guidata da un 30enne di San Stino di Livenza. Dalle prime ricostruzioni è emerso che ...

