Concorso Comune Venezia, 35 agenti di Polizia locale (Di martedì 20 settembre 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Comune Venezia, per titoli ed esami, indetto per la copertura di complessivi 35 posti di agente di Polizia locale, categoria C1, con contratto di formazione e lavoro della durata di un anno. Come si legge nel bando, il contratto sarà determinato e della durata di un anno, per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti indispensabili per avere accesso alla procedura concorsuale, come candidarsi e le prove d'esame previste dal bando. Concorsi istruttore di vigilanza: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

