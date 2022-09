Zazzaroni difende Allegri: "Solo lui può risollevare la Juventus. Max non aggiornato? Chi spara queste ca*****..." (Di lunedì 19 settembre 2022) Il periodo negativo della Juventus è proseguito anche in campionato dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica 1-2, infatti i bianconeri di Massimiliano Allegri sono stati sconfitti 1-0... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 19 settembre 2022) Il periodo negativo dellaè proseguito anche in campionato dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica 1-2, infatti i bianconeri di Massimilianosono stati sconfitti 1-0...

Pall_Gonfiato : #Zazzaroni difende #Allegri: 'Solo lui può risollevare la Juventus. Max non aggiornato? Chi spara queste ca*****...' - Domenic08275005 : @AliprandiJacopo E questo ti autorizza a fare il tuo solito circo 8n campo? Dai fai il bravo poi domani ti difende Zazzaroni - Damon79D : @tatanka_h Se lo difende Zazzaroni abbiamo la conferma definitiva che non sa fare calcio - BenfoAnnamaria : Zazzaroni:però è uno scenario emozionante!!!ma vai a farti fo.....re!Cruciani ci difende come tanti juventini non f… -