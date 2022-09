Vocalelli | Iezzo e Giuliani a Radio Crc sul Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) ACRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro, giornalista “Ilè una squadra molto competitiva e questo è indiscutibile. Nessuno può prevedere su quello che sarà in futuro, ma questa rosa è stata allestita con grande fiuto e competenza. Io non ero scettico, ma un giocatore in particolare, Kim, non lo conoscevo. Per questo trovo sbagliato quando leggo titoli su personalismi. La cosa bella di questi giocatori è il senso di squadra, come fai a scegliere un protagonista tra tutti. È una squadra con cui in questo momento non ne puoi eleggere uno a giocatore simbolo. Spalletti ovunque è andato ha fatto benissimo. Oltre ad un lavoro tecnico-tattico ha fatto un lavoro mentale e psicologico. Lui ha cambiato la squadra in porta, difesa ed in attacco facendo un ...