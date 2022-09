sportli26181512 : Valencia, sorride Gattuso: rinnovo per Mamardashvili: Giorgi Mamardashvili ha rinnovato col Valencia. Il portiere g… - cn1926it : #Gattuso sorride, #Cavani si allena col gruppo: Matador pronto al debutto? -

Calciomercato.com

Da Pradilla a Brizuela, da Lopez - Arostegui a Diaz, giocano tutti fra Malaga,e analoga ... Non solo per i trionfatori di Berlino, - 'Un éxitazo!',Scariolo - che alla vigilia della ......stagione tagliando per prima il traguardo in Gara - 2 sul circuito 'Ricardo Tormo' di, ... vale a dire quelli della Silver Cup : pur terminando fuori dal podio, la matematicaa Thomas ... Valencia, sorride Gattuso: rinnovo per Mamardashvili | Mercato | Calciomercato.com In attesa del derby di Madrid, i blaugrana tornano al comando travolgendo 3-0 l'Elche, ridotto in 10 dal 14'. Il terzo gol lo ha firmato Depay.I blaugrana si portano momentaneamente in testa alla classifica grazie al 3-0 sull’Elche, tris anche per il Valencia di Ringhio ...