Unione Europea sotto l’attacco dei gruppi ambientalisti

(Adnkronos) – Una dozzina di gruppi ambientalisti stanno avviando un'azione legale contro l'Unione Europea nel tentativo di stoppare l'inclusione del gas naturale e della produzione di energia nucleare nell'elenco delle attività sostenibili e quindi finanziabili dalla Ue. A luglio i legislatori dell'Unione Europea hanno votato a favore di questa pratica, appoggiando una proposta della Commissione Europea che ha suscitato aspre critiche e accuse di greenwashing. Per ora si aspetta la risposta della Commissione Europea che ha 22 settimane di tempo per replicare.

