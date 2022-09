Rifugio per cani, sorgerà in contrada Guadalami, nel territorio di Piana degli Albanesi (Di lunedì 19 settembre 2022) Piana degli Albanesi – “Quello di oggi stabilisce un altro step fondamentale per la realizzazione di un Rifugio per randagi con annessa struttura veterinaria che presto sorgerà in territorio Arbëreshë, presso un’area altamente baricentrica rispetto agli altri Comuni coinvolti. Dopo un’attenta analisi dei luoghi proposti dal primo cittadino di Piana degli Albanesi, abbiamo individuato, in contrada Guadalami, l’area ideale per ospitare l’impianto”. Lo ha dichiarato il Deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del randagismo, Mario Caputo, al termine del sopralluogo effettuato questa mattina insieme al Sindaco Rosario Petta, agli Assessori Giuseppe ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 19 settembre 2022)– “Quello di oggi stabilisce un altro step fondamentale per la realizzazione di unper randagi con annessa struttura veterinaria che prestoinArbëreshë, presso un’area altamente baricentrica rispetto agli altri Comuni coinvolti. Dopo un’attenta analisi dei luoghi proposti dal primo cittadino di, abbiamo individuato, in, l’area ideale per ospitare l’impianto”. Lo ha dichiarato il Deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del randagismo, Mario Caputo, al termine del sopralluogo effettuato questa mattina insieme al Sindaco Rosario Petta, agli Assessori Giuseppe ...

