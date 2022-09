Regina Elisabetta, ecco chi c’è al funerale. Dalla first lady Ucraina a Mattarella, passando per “il principe della pasta” (Emanuele Filiberto di Savoia) (Di lunedì 19 settembre 2022) Lei, la first lady Ucraina Olena Zelenska, ci sarà. Parteciperà lunedì, il 19 settembre, ai funerali della Regina Elisabetta II nell’Abbazia di Westminster a Londra. Figura fra i 500 capi di Stato e dignitari invitati alla cerimonia di ultimo saluto a Sua Maestà. Ma sarà sola a rappresentare l’Ucraina. Il premier Volodymyr Zelensky, leader elogiato e apprezzato nel Regno Unito dopo l’invasione russa, rimarrà nel suo Paese. La notizia della presenza di Olena arriva proprio dopo che il presidente russo Vladimir Putin (che peraltro non è stato invitato) ha fatto sapere attraverso il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che lui non parteciperà. Nonostante il “rispetto per la saggezza della Regina” espresso in un messaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Lei, laOlena Zelenska, ci sarà. Parteciperà lunedì, il 19 settembre, ai funeraliII nell’Abbazia di Westminster a Londra. Figura fra i 500 capi di Stato e dignitari invitati alla cerimonia di ultimo saluto a Sua Maestà. Ma sarà sola a rappresentare l’. Il premier Volodymyr Zelensky, leader elogiato e apprezzato nel Regno Unito dopo l’invasione russa, rimarrà nel suo Paese. La notiziapresenza di Olena arriva proprio dopo che il presidente russo Vladimir Putin (che peraltro non è stato invitato) ha fatto sapere attraverso il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che lui non parteciperà. Nonostante il “rispetto per la saggezza” espresso in un messaggio ...

