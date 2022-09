Pistocchi | Ecco quanto costerebbero gli esoneri di Allegri e Inzaghi alla Juventus e all' Inter

AnticoMichael : Ecco cosa succede ad avere #Allegri in panchina! Ci tocca dare ragione purtroppo anche a #Pistocchi! #MonzaJuve… - TeoTenny : @ArenaRosario Ecco un altro seguace di Pistocchi @pisto_gol quando avete tempo mi spiegate come mai Allegri è riusc… -

Inter News 24

Con Rabiot - Paredes - Pogba a centrocampo più Locatelli a fare il primo che subentra' è il passaggio dell'intervista cheha voluto analizzare.le sue parole: 'Nell'intervista ...Attraverso il proprio profilo twitter il giornalsita maurizioha snocciolato i numeri prodotti dal Napoli in questo avvio di stagione: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ... Pistocchi: «Esonero Inzaghi e Allegri Ecco quanto costerebbero» La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Unico dubbio per Allegri in difesa, dove Gatti insinua un posto da titolare al posto di Bonucci. Questa la probabile formazione:. JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie ...