Piazza Risorgimento, in aula è scontro sul progetto Lumode (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiApproda nell’aula di palazzo Mosti lo scontro sul progetto Lumode per Piazza Risorgimento. Bocciata, come prevedibile data la sproporzione delle forze numeriche in campo, la mozione presentata dalle minoranze e volta a indirizzare giunta e uffici competenti a procedere con l’annullamento in autotutela della gara. “Parliamo di una proposta ormai archiviata, come pubblicamente affermato da autorevoli esponenti della maggioranza. L’interrogativo allora è semplice: perchè non si procede con l’annullamento della gara? E’ un ritardo che non gioca certo a favore dell’amministrazione ma dell’impresa che fonderà la sua richiesta di risarcimento proprio su questo elemento. E allora voglio essere chiaro: nel caso la vicenda si concludesse con un danno per le casse del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiApproda nell’di palazzo Mosti losulper. Bocciata, come prevedibile data la sproporzione delle forze numeriche in campo, la mozione presentata dalle minoranze e volta a indirizzare giunta e uffici competenti a procedere con l’annullamento in autotutela della gara. “Parliamo di una proposta ormai archiviata, come pubblicamente affermato da autorevoli esponenti della maggioranza. L’interrogativo allora è semplice: perchè non si procede con l’annullamento della gara? E’ un ritardo che non gioca certo a favore dell’amministrazione ma dell’impresa che fonderà la sua richiesta di risarcimento proprio su questo elemento. E allora voglio essere chiaro: nel caso la vicenda si concludesse con un danno per le casse del ...

anteprima24 : ** Piazza Risorgimento, in aula è scontro sul progetto Lumode ** - lacittanews : Lo storico bar di Piazza Risorgimento pronto ad un autunno di appuntamenti letterari; il luogo ideale dalla colazio… - gianni17371 : RT @marcolatini19: @bikediablo @diarioromano Ah tanto per la settimana europea mobilità sostenibile c'è anche honda live tour a piazza Riso… - marcolatini19 : @bikediablo @diarioromano Ah tanto per la settimana europea mobilità sostenibile c'è anche honda live tour a piazza… - MarsicaW : MALIKA PIACE E SCALDA LA NOTTE DI AVEZZANO: LA NOVITÀ DI SETTEMBRE CENTRA L’OBIETTIVO AVEZZANO – Piazza Risorgiment… -