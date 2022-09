Maltempo: sindaco chiede psicologi per sostegno anche a scuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Le ricerche del piccolo Mattia, 8 anni, di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) e Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), proseguono senza sosta sul fiume Nevola anche con l'ausilio di unità ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Le ricerche del piccolo Mattia, 8 anni, di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) e Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), proseguono senza sosta sul fiume Nevolacon l'ausilio di unità ...

Agenzia_Ansa : Maltempo nelle Marche, il sindaco di Senigallia avverte la popolazione: 'state a casa e salite ai piani alti'. L'or… - Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - Andrea80821276 : RT @AnsaMarche: Il sindaco di Senigallia: state a casa e salite ai piani alti. Ordinanza in vista di nuova allerta - TrgMedia : Maltempo, il sindaco di Gubbio in visita all'area del Buranese colpita dalle piogge - valtiberina : Alluvione: il Vescovo Luciano Paolucci Bedini visita Pietralunga per incontrare parroco, sindaco, volontari e abita… -