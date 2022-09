SerieA : ?? HT | Sergej e Immobile guidano il triplo vantaggio della Lazio a Cremona! #CremoneseLazio - DAZN_IT : Immobile & Sergej, è tornata la coppia d'oro della Lazio ?? I biancocelesti travolgono 4-0 la Cremonese ?… - OptaPaolo : 23 - Milinkovic-Savic ha fornito a Immobile 23 dei suoi 41 assist in Serie A, almeno 7 piú che qualsiasi altro gioc… - frateiacci : RT @OptaPaolo: 3 - La Lazio ha segnato tre gol nel primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta dal 5 dicembre 2021, contro la… - sportli26181512 : #Lazio, #Immobile è più forte anche del germe -

ROMA - Se davvero c'era un germe, e noi non ne siamo convinti, ci ha pensato come al solitoa estirparlo nel giro di tre giorni. Un'altrasi è presentata a Cremona dopo la goleada danese e si è visto subito, più attenta e dinamica e meno leziosa anche quando si è trovata in ...Dall'altra parte del Tevere invece allava tutto liscio. La Cremonese è un grissino troppo tenero per i morsi di, Pedro e Milinkovic. Finisce con un poker che riscatta la squadra di ...Dal salvataggio della cessione dei crediti alla scadenza per le unifamiliari a fine mese, oltre alla mappa completa di quel che si potrà fare anche in futuro ...ROMA - Se davvero c’era un germe, e noi non ne siamo convinti, ci ha pensato come al solito Immobile a estirparlo nel giro di tre giorni. Un’altra Lazio si è presentata a Cremona dopo la goleada danes ...