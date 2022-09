Juventus, Tardelli: “Allegri via? Se parte lui deve farlo anche chi l’ha scelto” (Di lunedì 19 settembre 2022) Momento buio in casa Juventus dopo il ko subito contro il Monza. “Io non sono d’accordo sul fatto che una squadra debba andare a chiedere scusa alla curva, secondo me ha fatto quello che poteva” ha dichiarato Marco Tardelli, che negli studi di ’90° minuto’ su Rai Sport ha espresso la sua opinione sui bianconeri. “I problemi sono altri, a cominciare dalla società e dalla preparazione atletica della squadra. Allegri esonerato? No, perché se va via lui devono andare via tutti quelli che lo hanno scelto, sennò succede come accaduto con Pirlo” ha concluso Tardelli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Momento buio in casadopo il ko subito contro il Monza. “Io non sono d’accordo sul fatto che una squadra debba andare a chiedere scusa alla curva, secondo me ha fatto quello che poteva” ha dichiarato Marco, che negli studi di ’90° minuto’ su Rai Sport ha espresso la sua opinione sui bianconeri. “I problemi sono altri, a cominciare dalla società e dalla preparazione atletica della squadra.esonerato? No, perché se valui devono andaretutti quelli che lo hanno, sennò succede come accaduto con Pirlo” ha concluso. SportFace.

sportface2016 : #Juventus #Tardelli: '#Allegri via? Se parte lui deve farlo anche chi l'ha scelto' - marcoconterio : ?? Tra poco 90° Minuto @RaiDue Il crollo della #Juventus ?? Il ko dell'#Inter ??? Le montagne russe #Lazio ?? Le ulti… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: TARDELLI: “Solo Allegri può far ritrovare q - MondoBN : TARDELLI: “Solo Allegri può far ritrovare q - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Tardelli: “Questa è una squadra senza idee” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -