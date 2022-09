Il nuovo studio del GF Vip: niente più passerella – Video (Di lunedì 19 settembre 2022) Berti, Signorini, Bruganelli nuovo (Pala)studio per il Grande Fratello Vip. Una piazza centrale che è il cuore della conduzione dalla quale si diramano le immagini della Casa che si diffondono in 40 schermi verticali che si ergono come grattacieli. L’Occhio iconico di Grande Fratello si fa in quattro monopolizzando a 360 gradi i quattro lati dello studio e si scompone prospetticamente racchiudendo nell’iride il conduttore, le opinioniste, il pubblico e gli ospiti. Anche i concorrenti ormai fuoriusciti dalla Casa rimangono nell’occhio di Grande Fratello. Al centro dello studio si alzerà un tavolo motorizzato e dotato di un Video con touch screen interattivo. In questa postazione Alfonso Signorini accoglierà il concorrente eliminato. Tutti i Video led che trasmettono le immagini sono ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 settembre 2022) Berti, Signorini, Bruganelli(Pala)per il Grande Fratello Vip. Una piazza centrale che è il cuore della conduzione dalla quale si diramano le immagini della Casa che si diffondono in 40 schermi verticali che si ergono come grattacieli. L’Occhio iconico di Grande Fratello si fa in quattro monopolizzando a 360 gradi i quattro lati delloe si scompone prospetticamente racchiudendo nell’iride il conduttore, le opinioniste, il pubblico e gli ospiti. Anche i concorrenti ormai fuoriusciti dalla Casa rimangono nell’occhio di Grande Fratello. Al centro dellosi alzerà un tavolo motorizzato e dotato di uncon touch screen interattivo. In questa postazione Alfonso Signorini accoglierà il concorrente eliminato. Tutti iled che trasmettono le immagini sono ...

