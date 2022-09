Il Napoli coreano di Spalletti (Di lunedì 19 settembre 2022) Oltre le statistiche Milan-Napoli 1-2 è stata una di quelle partite che sfuggono completamente al senso ultimo di questa rubrica – almeno quello ideale. Le statistiche relative alla prestazione, infatti, premiano – anzi: premierebbero – la squadra di Pioli, e per chi vuole approfondire è tutto in questo thread pubblicato su Twitter dall’account SerieAnalytics. Non a caso, viene da dire, l’allenatore del Milan si è detto soddisfatto per la prova dei suoi. Al punto da arrivare a dire che «una squadra che gioca così bene non può perdere». E invece è successo, ed è successo perché la realtà del calcio è molto più sfumata e meno scientifica di quello che crediamo. Si basa certamente sui numeri, sulle evidenze tattiche, ma si nutre anche di sensazioni, di capacità di lettura, di gestione delle situazioni. E il Napoli visto a Milano, da questo punto di vista, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Oltre le statistiche Milan-1-2 è stata una di quelle partite che sfuggono completamente al senso ultimo di questa rubrica – almeno quello ideale. Le statistiche relative alla prestazione, infatti, premiano – anzi: premierebbero – la squadra di Pioli, e per chi vuole approfondire è tutto in questo thread pubblicato su Twitter dall’account SerieAnalytics. Non a caso, viene da dire, l’allenatore del Milan si è detto soddisfatto per la prova dei suoi. Al punto da arrivare a dire che «una squadra che gioca così bene non può perdere». E invece è successo, ed è successo perché la realtà del calcio è molto più sfumata e meno scientifica di quello che crediamo. Si basa certamente sui numeri, sulle evidenze tattiche, ma si nutre anche di sensazioni, di capacità di lettura, di gestione delle situazioni. E ilvisto a Milano, da questo punto di vista, ...

