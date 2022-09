Funerali regina Elisabetta | occhi del mondo sull’Abbazia di Westminster

(Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi glidelintero saranno sull'Abbazia di, dove si riuniranno oltre duemila persone, tra cui circa 500 fra leader e dignitari vari invitati da quasi tutto il, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill, il capo dello Stato Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura, il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte e quello tedesco Frank-Walter Steinmeier. E poi il re Felipe e laLetizia di Spagna, i reali di Norvegia, Svezia, Danimarca e Monaco, l'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako, i leader dei paesi del Commonwealth. Non ci sarà il presidente cinese Xi Jinping, che pure ha ricevuto l'invito, una scelta che ha sollevato non poche critiche, ma il vicepresidente Wang Qishan.Così come mancheranno ...

Il feretro di Elisabetta II esposto per altri tre giorni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con il Re Carlo III. Lunedì idi Stato. Ci sarà anche Macron, ha comunicato lo stesso presidente francese dopo aver presentato al telefono le condoglianze al sovrano. 'Il legame fra la Francia e il Regno Unito è ......dalla celebrazione dei. 'Siamo in collegamento con Westminster, le immagini che vediamo ci restituiscono un silenzioso, commosso, doveroso e partecipato omaggio e ultimo saluto alla' ...Come vedere i funerali della regina Elisabetta II Ecco gli orari e dove vedere la diretta sulla televisione italiana.I palinsesti di Rai, Mediaset, Sky oggi sono tutti dedicati all'addio alla Regina Elisabetta: ecco dove seguire in diretta i funerali in tv e in streaming.