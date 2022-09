Follia Di Maria, "cos'è successo davvero". Teoria choc sulla Juve: lunga squalifica? (Di lunedì 19 settembre 2022) In casa Juve i nervi sono a fior di pelle. Chiedasi ad Angel Di Maria, arrivato in estate, per un anno, alla Juventus, con l'obiettivo di rialzare i suoi da una stagione, la scorsa, al di sotto delle aspettative. Ma del Fideo al momento poche cose. Prima quel siparietto con Milik dopo la sconfitta col Benfica, il “Perché (Max) ti ha tolto?”, ora il rosso di Monza che potrebbe costargli più di una giornata di squalifica. L'argentino ex Real e Psg ha lasciato i suoi in 10 per 50 minuti, per un rosso ricevuto a causa della reazione violenta nei confronti di Izzo. E ora rischia una lunga squalifica che potrebbe tenerlo fuori fino a metà ottobre: piove sul bagnato alla Continassa. Adani: “Di Maria ha condizionato una gara già negativa” - I due si erano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) In casai nervi sono a fior di pelle. Chiedasi ad Angel Di, arrivato in estate, per un anno, allantus, con l'obiettivo di rialzare i suoi da una stagione, la scorsa, al di sotto delle aspettative. Ma del Fideo al momento poche cose. Prima quel siparietto con Milik dopo la sconfitta col Benfica, il “Perché (Max) ti ha tolto?”, ora il rosso di Monza che potrebbe costargli più di una giornata di. L'argentino ex Real e Psg ha lasciato i suoi in 10 per 50 minuti, per un rosso ricevuto a causa della reazione violenta nei confronti di Izzo. E ora rischia unache potrebbe tenerlo fuori fino a metà ottobre: piove sul bagnato alla Continassa. Adani: “Diha condizionato una gara già negativa” - I due si erano ...

