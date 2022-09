È finito il Napoli del nonnismo. È il Napoli di chi è fiero di assumersi le proprie responsabilità (Di lunedì 19 settembre 2022) La mentalità e la personalità sono come il coraggio manzoniano: o ce l’hai o non ce l’hai. Non è una questione di età. L’età non c’entra niente. È roba militaresca, è una forma di nonnismo che ha molto presa in Italia paese che il merito non sa neanche dove sta di casa e gli avanzamenti di carriera sono o programmati o basati sull’attesa. Il Napoli, questo Napoli. Il Napoli di Kim. Di Kvaratskhelia. Di Meret. Di Rrahmani. Di Mario Rui. Di Politano. Di Simeone. È un Napoli di calciatori affamati. Che non vogliono attendere. Perché non attendevano altro che la possibilità di vivere serate come quella di Milano. E a Spalletti possono e debbono essere attribuiti tanti meriti. Ma in questo campo il suo è un ruolo minoritario, per non dire ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) La mentalità e la personalità sono come il coraggio manzoniano: o ce l’hai o non ce l’hai. Non è una questione di età. L’età non c’entra niente. È roba militaresca, è una forma diche ha molto presa in Italia paese che il merito non sa neanche dove sta di casa e gli avanzamenti di carriera sono o programmati o basati sull’attesa. Il, questo. Ildi Kim. Di Kvaratskhelia. Di Meret. Di Rrahmani. Di Mario Rui. Di Politano. Di Simeone. È undi calciatori affamati. Che non vogliono attendere. Perché non attendevano altro che la possibilità di vivere serate come quella di Milano. E a Spalletti possono e debbono essere attribuiti tanti meriti. Ma in questo campo il suo è un ruolo minoritario, per non dire ...

MilanMagnum : @orl_salvo Il Milan ha finito tutti gli scontri diretti contro quelle davanti, quindi Udinese, Atalanta, Inter e Na… - AlessioRahal : @PaskEsp87 @veniovanni Erano nella rosa... sono cose completamente diverse. Il veleno è che sputo è lo stesso che m… - Mutamentis : @nonleggerlo @Gazzetta_it A memoria, l'anno scorso il Napoli ha vinto le prime otto gare ed ha finito terzo. Non mi… - fettonejr : @FNenniDaddi @supporter_roma @solbakkiano @HungryMarcio Alla Roma oggi gli mancava mezza squadra. Tra l'altro non m… - RB90878298 : La 1a sconfitta da non so quando (Spezia e Napoli dell'anno scorso non le conto come sconfitte) mi gasa più di una… -