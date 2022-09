Dal castagna al giallo uovo, dal bianco al nero, dal menta all’ottanio fino al borgogna (Di lunedì 19 settembre 2022) Parlando di colori borse autunno inverno 2022 2023, questa stagione la scelta è davvero ampia. Ma se è necessario definire quali siano le nuance predilette dalle grandi griffe allora la palette si fa più ristretta. Spaziando tra sfumature tipicamente autunnali ad altre più insolite e frizzanti. Senza dimenticare il grande ritorno di alcuni grandi classici. Colori borse autunno inverno 2022 2023: sfumatura borgogna per la maxi clutch morbida di Jil Sander. castagna, giallo uovo e borgogna L’autunno porta con sé l’immagine poetica e sorprendente del foliage. Non è quindi un caso che i designer prendano ispirazione dalle mille sfumature delle foglie che cadono dagli alberi e, in generale, dalla natura. Le borse della stagione puntando infatti sul marrone castagna e sul ... Leggi su amica (Di lunedì 19 settembre 2022) Parlando di colori borse autunno inverno 2022 2023, questa stagione la scelta è davvero ampia. Ma se è necessario definire quali siano le nuance predilette dalle grandi griffe allora la palette si fa più ristretta. Spaziando tra sfumature tipicamente autunnali ad altre più insolite e frizzanti. Senza dimenticare il grande ritorno di alcuni grandi classici. Colori borse autunno inverno 2022 2023: sfumaturaper la maxi clutch morbida di Jil Sander.L’autunno porta con sé l’immagine poetica e sorprendente del foliage. Non è quindi un caso che i designer prendano ispirazione dalle mille sfumature delle foglie che cadono dagli alberi e, in generale, dalla natura. Le borse della stagione puntando infatti sul marronee sul ...

