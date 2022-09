Cosa significa realizzare un podcast con Björk (Di lunedì 19 settembre 2022) È difficile immaginare Björk mentre fa le cose banali che facciamo tutti noi. Ma come molte persone, l'artista ha trascorso parte degli ultimi due anni lavorando a un podcast con due amici di lunga data: un progetto nato in pandemia, si potrebbe dire. Tuttavia, trattandosi di Björk, il progetto della pandemia è un po' più ambizioso di altri. Intitolata Sonic Symbolism, la serie è un viaggio che abbraccia tutta la carriera e porta gli ascoltatori dalle inebrianti serate nei club della giovinezza londinese di Björk - quando partecipava a feste "antropologicamente" di alto livello -, all' "organico" e "terreno"Fossora, il suo decimo album in studio di prossima uscita. Per questo arduo compito, Björk si è affidata a due amici di lunga data: Oddný Eir, filosofo e scrittore vincitore del Premio dell'Unione ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 settembre 2022) È difficile immaginarementre fa le cose banali che facciamo tutti noi. Ma come molte persone, l'artista ha trascorso parte degli ultimi due anni lavorando a uncon due amici di lunga data: un progetto nato in pandemia, si potrebbe dire. Tuttavia, trattandosi di, il progetto della pandemia è un po' più ambizioso di altri. Intitolata Sonic Symbolism, la serie è un viaggio che abbraccia tutta la carriera e porta gli ascoltatori dalle inebrianti serate nei club della giovinezza londinese di- quando partecipava a feste "antropologicamente" di alto livello -, all' "organico" e "terreno"Fossora, il suo decimo album in studio di prossima uscita. Per questo arduo compito,si è affidata a due amici di lunga data: Oddný Eir, filosofo e scrittore vincitore del Premio dell'Unione ...

