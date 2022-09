CdS – Monza | via Stroppa | panchina a Palladino

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-13 12:51:46 Il Corriere:– L’avventura di Giovanniè finita. Il club brianzolo ha infatti esonerato il tecnico della prima storica promozione in Serie A, al quale non è bastato il pareggio di Lecce (primo punto dopo 5 ko di fila) per salvare la sua. Una decisione in qualche modo anticipata nelle scorse ore dalle parole di Silvio Berlusconi: “Ora ci devo pensare io”. In una nota ufficiale la società “ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A” e augura poi al tecnico “i migliori successi professionali per il futuro”. Chance perPer prendere il posto diil presidente e l’ad Adriano Galliani hanno scelto Raffaele, allenatore ...