Caro gas, i parroci protestano: campanili spenti e bollette pubblicate sul web (Di lunedì 19 settembre 2022) Caro gas, i parroci hanno iniziato, come i ristoratori, a protestare contro i rincari che stanno arrivando con le bollette. Tante le iniziative pubbliche per far emergere le problematiche ed attirare l’attenzione verso un problema che esiste anche nelle Chiese. Caro gas, i parroci protestano Dopo i ristoratori, anche i parroci hanno deciso di iniziare a protestare in modo pubblico contro il Caro dei prezzi del gas. Una mobilitazione che sta richiamando l’attenzione di tanti presbiteri che non riescono a pagare le bollette solo con le offerte dei fedeli. Intanto, il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, sulla questione delle offerte dei fedeli sempre più scarse, ha lanciato un appello: “La Chiesa è casa tua ed è bello aver ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022)gas, ihanno iniziato, come i ristoratori, a protestare contro i rincari che stanno arrivando con le. Tante le iniziative pubbliche per far emergere le problematiche ed attirare l’attenzione verso un problema che esiste anche nelle Chiese.gas, iDopo i ristoratori, anche ihanno deciso di iniziare a protestare in modo pubblico contro ildei prezzi del gas. Una mobilitazione che sta richiamando l’attenzione di tanti presbiteri che non riescono a pagare lesolo con le offerte dei fedeli. Intanto, il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, sulla questione delle offerte dei fedeli sempre più scarse, ha lanciato un appello: “La Chiesa è casa tua ed è bello aver ...

LaVeritaWeb : Per diminuire le importazioni da Mosca, abbiamo quasi decuplicato quelle dalla Norvegia. Che però ha aumentato il p… - pdnetwork : Meloni ha passato l’intera campagna elettorale provando a trasformarsi in una moderata. Poi è bastata #PeppaPig per… - gennaromigliore : Aver fatto cadere #Draghi, che stava lottando come nessun altro in Ue per un #pricecap sul gas, ci ha resi più vuln… - solounastella : RT @LaNotiziaTweet: Caro gas, protestano anche i parroci. Campanili in silenzio e bollette pubblicate sul web. In molte Chiese le offerte d… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Caro gas, protestano anche i parroci. Campanili in silenzio e bollette pubblicate sul web. In molte Chiese le offerte d… -