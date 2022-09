(Di lunedì 19 settembre 2022) Idellatoccano il minimo da quasi un. Secondo le rilevazione del ministero dello Sviluppo economico undiviene venduto in media in modalità self service a 1,696 euro al, 4 centesimi in meno di venerdì scorso. Il prezzo medio del diesel self va invece a 1,809 euro al(contro 1,821 di venerdì). Quanto al servito, secondo i dati di Quotidiano energia laè a 1,844 euro ale il diesel a 1,954 euro al. Ipraticati del Gpl si posizionano tra 0,794 a 0,819 euro/e quelli del metano auto si collocano tra 2,929 e 3,312. Dall’inizio dello scorso giugno il petrolio ha perso circa il 25% del suo valore (da oltre 120 a ...

Il Fatto Quotidiano

Per Tamoil ribasso di due cent/litro sullae di uno sul. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo ...In particolare, vengono confermate le seguenti accise: per la, 478,40 euro per mille litri; per gli oli da gas o ilusato come carburante, 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio ... Benzina e gasolio, prezzi ancora in discesa. La verde costa 1,696 al litro, come un anno fa Continua il calo dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana con la benzina al self service che scende nella media nazionale sotto 1,7 euro al litro. (ANSA) ...PIEMONTE - Rimbalzo per la quotazione internazionale del gasolio, sostanzialmente ferma la benzina. Prezzi dei carburanti alla pompa in forte calo. La ...