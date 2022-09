Bata cresce e investe nel franchising

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 settembre 2022), retailer e produttore ci calzature leader del mondo, attivo in 70 paesi, ha recentemente intraprese un piano di sviluppo triennale dedicato al modello di affiliazione commerciale. Un progetto ambizioso in cui però lo storico retailer, fondato nella Repubblica Ceca da Tomase leader nel mondo per volume di calzature civile vendute, vanta un’esperienza da oltre 40 anni. Ne abbiamo parlato con Claudio Alessi, presidente diEurope. È stato recentemente presentato il vostro piano triennale di. In cosa consiste? Il gruppo ha avviato una strategia di sviluppo sul territorio nazionale che prevede un’accelerazione nell’ampliamento del network tramite nuovi potenziali accordi con imprenditori e franchisee. L’obiettivo finale sarà portare all’attivo un totale di circa 100 nuove aperture entro il ...