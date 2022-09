Amici 22, Maddalena balla e il dettaglio di Can Yaman non passa inosservato: cosa è stato notato (Di lunedì 19 settembre 2022) Su Canale 5 è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: si tratta della puntata speciale della domenica in cui i professori assegnano i banchi ai nuovi cantanti e ballerini. LEGGI ANCHE : — Amici 22, i due ex insegnanti commentano la prima puntata senza di loro: vola qualche frecciatina Tra questi c’è stata anche Maddalena Svevi, giovane ragazza di soli 17 anni che per convincere i professori ha ballato al centro dello studio. In molti hanno notato le espressioni di apprezzamento fatte da Can Yaman: l’attore infatti è stato presente in studio al fianco di Maria De Filippi per consegnare personalmente alcune delle magliette da assegnare ai ragazzi che entrano a far parte del programma. “Comunque Maddalena se Can ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 settembre 2022) Su Canale 5 è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione didi Maria De Filippi: si tratta della puntata speciale della domenica in cui i professori assegnano i banchi ai nuovi cantanti e ballerini. LEGGI ANCHE : —22, i due ex insegnanti commentano la prima puntata senza di loro: vola qualche frecciatina Tra questi c’è stata ancheSvevi, giovane ragazza di soli 17 anni che per convincere i professori hato al centro dello studio. In molti hanno notato le espressioni di apprezzamento fatte da Can: l’attore infatti èpresente in studio al fianco di Maria De Filippi per consegnare personalmente alcune delle magliette da assegnare ai ragazzi che entrano a far parte del programma. “Comunquese Can ...

