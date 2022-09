Alfonso Signorini svela alcune anticipazioni sul cast del GF VIP 7 (Di lunedì 19 settembre 2022) Alfonso Signorini questa sera è stato ospite al GF VIP PARTY, il talk show only on demand di Mediaset Infinity. Entusiasta e pieno di grinta per l’inizio del Grande Fratello Vip 7 ha voluto fare alcuni spoiler sui concorrenti del reality show di Canale 5 che questa sera andrà in onda con la prima puntata. Alfonso Signorini spiega perché ha scelto Giovanni Ciacci Il direttore del settimanale Chi ha spiegato le motivazioni della scelta di Giovanni Ciacci, ed è legato a Pamela Prati. Infatti, a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli svela di aver scelto Giovanni Ciacci perché “È uno dei principali accusatori di Pamela Prati. Avere nella casa un insider che ha sempre sostenuto che ci aveva marciato sulla storia di Mark Caltagirone, creerà tante dinamiche”. Quindi, non solo lo stylist parlerà della ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 settembre 2022)questa sera è stato ospite al GF VIP PARTY, il talk show only on demand di Mediaset Infinity. Entusiasta e pieno di grinta per l’inizio del Grande Fratello Vip 7 ha voluto fare alcuni spoiler sui concorrenti del reality show di Canale 5 che questa sera andrà in onda con la prima puntata.spiega perché ha scelto Giovanni Ciacci Il direttore del settimanale Chi ha spiegato le motivazioni della scelta di Giovanni Ciacci, ed è legato a Pamela Prati. Infatti, a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretellidi aver scelto Giovanni Ciacci perché “È uno dei principali accusatori di Pamela Prati. Avere nella casa un insider che ha sempre sostenuto che ci aveva marciato sulla storia di Mark Caltagirone, creerà tante dinamiche”. Quindi, non solo lo stylist parlerà della ...

GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - tuttopuntotv : Alfonso Signorini svela alcune anticipazioni sul cast del GF VIP 7 #gfvip #gfvip7 #GFVIPParty #solearmy #pretelli… - Antonio38894751 : RT @itisnicoleeee: Quando pensi di aver raschiato il fondo, ma riesci a fare peggio, un tutorial by Alfonso Signorini #gfvip https://t.c… - _inchesenso_ : RT @sadopatico: 19 settembre 2022 e abbiamo scoperto che franca gregorelli in realtà è alfonso signorini - bisbilapolemica : POV che non è un POV: sei alfonso signorini che vuole vincere il titolo di capoship gregorelli contro francagreg -