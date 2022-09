Tutto quello che sappiamo sul funerale della regina Elisabetta (Di domenica 18 settembre 2022) I rintocchi delle campane del Big Ben, il suono dell'inno nazionale, le tre solenni processioni che vedranno sfilare per le strade di Londra, su un carro militare, la bara in quercia della sovrana: ecco i dettagli delle esequie di Stato che lunedì riuniranno a Westminster Abbey duemila persone, tra cui più di cento capi di Stato e teste coronate, per l'ultimo addio a Elisabetta II Leggi su vanityfair (Di domenica 18 settembre 2022) I rintocchi delle campane del Big Ben, il suono dell'inno nazionale, le tre solenni processioni che vedranno sfilare per le strade di Londra, su un carro militare, la bara in querciasovrana: ecco i dettagli delle esequie di Stato che lunedì riuniranno a Westminster Abbey duemila persone, tra cui più di cento capi di Stato e teste coronate, per l'ultimo addio aII

sandrogozi : I liberali vincono le elezioni e rispettano diritti fondamentali e minoranze Gli autoritari pensano che vinte le el… - Palazzo_Chigi : Il CdM ha deliberato lo #statodiemergenza per le #Marche: previsto uno stanziamento di 5 mln per i primi interventi… - matteosalvinimi : A chi? La sinistra, in Italia e nel mondo, usa davvero mezzi così scorretti? La sinistra che perde, in Italia e nel… - ParliamoDiNews : SEAL Team Stagione 6: tutto quello che sappiamo finora sulla sesta stagione e sul film #18Settembre #tv - rvaudan3 : RT @sabina_lupo: Insomma Renzi ha detto che prima dei jet privati si deve parlare di tutto quello che incide sul clima, prima di parlare de… -