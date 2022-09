Spagna-Francia oggi, Finale Europei basket 2022: orario, dove vederla in tv, programma, streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Spagna contro Francia, dal 2011 al 2022. 11 anni dopo, torna questo gran classico del basket continentale a livello di Finale europea. Rispetto a quella partita, sono solo due ad aver resistito fino ad oggi: da una parte Rudy Fernandez, dall’altra Andrew Albicy. Ma ci sono anche altri due “ex” del tempo. Questi si trovano in panchina, e sanno bene come ragiona l’altro per un concetto di lunghissima esperienza. Sul lato spagnolo c’è Sergio Scariolo, che di ori Europei con la sua selezione ne ha vinti tre, mentre su quello francese troviamo Vincent Collet, ormai plenipotenziario da 13 anni, nei quali è arrivato il massimo alloro europeo nel 2013. Cammino difficile da descrivere per le due formazioni, se non con un solo termine: incerto, perché in almeno cinque partite su ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)contro, dal 2011 al. 11 anni dopo, torna questo gran classico delcontinentale a livello dieuropea. Rispetto a quella partita, sono solo due ad aver resistito fino ad: da una parte Rudy Fernandez, dall’altra Andrew Albicy. Ma ci sono anche altri due “ex” del tempo. Questi si trovano in panchina, e sanno bene come ragiona l’altro per un concetto di lunghissima esperienza. Sul lato spagnolo c’è Sergio Scariolo, che di oricon la sua selezione ne ha vinti tre, mentre su quello francese troviamo Vincent Collet, ormai plenipotenziario da 13 anni, nei quali è arrivato il massimo alloro europeo nel 2013. Cammino difficile da descrivere per le due formazioni, se non con un solo termine: incerto, perché in almeno cinque partite su ...

marattin : Importante la scelta di Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda: se la UE nicchierà ancora, nel 2023 adotteranno… - pino616gmailco1 : RT @pino616gmailco1: Anno 2011 in milioni d'euro Classifica dei ricevitori di fondi da parte dell'UE Polonia 10.975, Grecia 4.622, Ungheria… - pino616gmailco1 : Anno 2011 in milioni d'euro Classifica dei ricevitori di fondi da parte dell'UE Polonia 10.975, Grecia 4.622, Unghe… - zazoomblog : LIVE Spagna-Francia Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: Hernangomez e Brown contro Gobert e Fournier sarà spetta… - zazoomblog : LIVE Spagna-Francia Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: Hernangomez e Brown contro Gobert e Fournier sarà spetta… -