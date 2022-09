Roma-Atalanta, out un big nel riscaldamento! (Di domenica 18 settembre 2022) Mancano pochi minuti all’inizio del match tra Roma e Atalanta, per entrambe le squadre si tratta di una ghiotta occasione per stabilirsi tra le grandi che occupano le zone alte della classifica. Durante il riscaldamento, però, si è fermato Paulo Dybala per un problema al flessore sinistro. C’è rammarico per Mou e tifosi, che nella Joya ripongono la maggior parte delle proprie speranze di gloria, ma può essere la giusta occasione per il gallo Belotti di guadagnarsi a pieno la fiducia dell’ambiente Romanista. Dybala Infortunio Roma Da capire ancora l’entità del fastidio muscolare, ciò che preoccupa il tifo giallorosso è il precario rapporto dell’ex numero 10 bianconero con gli infortuni negli ultimi anni. L’unica nota positiva della vicenda è il momento nel quale è avvenuto tale infortunio. Con la sosta alle ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 settembre 2022) Mancano pochi minuti all’inizio del match tra, per entrambe le squadre si tratta di una ghiotta occasione per stabilirsi tra le grandi che occupano le zone alte della classifica. Durante il riscaldamento, però, si è fermato Paulo Dybala per un problema al flessore sinistro. C’è rammarico per Mou e tifosi, che nella Joya ripongono la maggior parte delle proprie speranze di gloria, ma può essere la giusta occasione per il gallo Belotti di guadagnarsi a pieno la fiducia dell’ambientenista. Dybala InfortunioDa capire ancora l’entità del fastidio muscolare, ciò che preoccupa il tifo giallorosso è il precario rapporto dell’ex numero 10 bianconero con gli infortuni negli ultimi anni. L’unica nota positiva della vicenda è il momento nel quale è avvenuto tale infortunio. Con la sosta alle ...

