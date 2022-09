Maria de Filippi striglia Francesco Niente, gli altri giudici sono durissimi. Mutandine non piace (Di domenica 18 settembre 2022) Maria de Filippi difficilmente si arrabbia o critica le esibizioni dei concorrenti di Tu si que vales ma ieri, nella prima puntata, non ha resistito. Del resto, in ogni edizione del programma di Canale 5, c’è il concorrente che genera la polemica e ieri è successo con Francesco Niente, che si è presentato sul palco con la sua Mutandine, non riscuotendo molta simpatia, anche se a suo dire, l’obiettivo era quello di avere 100% di no, anche se questa tesi non ha convinto i giudici che hanno usato parole molto forti per l’uomo. Ha parlato di un passato da attore, poi ha deciso di esibirsi con la sua Mutandine, una performance però, che non ha davvero convinto i giudici. Nessuno ha approvato e Maria de Filippi, ha avuto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 settembre 2022)dedifficilmente si arrabbia o critica le esibizioni dei concorrenti di Tu si que vales ma ieri, nella prima puntata, non ha resistito. Del resto, in ogni edizione del programma di Canale 5, c’è il concorrente che genera la polemica e ieri è successo con, che si è presentato sul palco con la sua, non riscuotendo molta simpatia, anche se a suo dire, l’obiettivo era quello di avere 100% di no, anche se questa tesi non ha convinto iche hanno usato parole molto forti per l’uomo. Ha parlato di un passato da attore, poi ha deciso di esibirsi con la sua, una performance però, che non ha davvero convinto i. Nessuno ha approvato ede, ha avuto ...

